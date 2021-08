Das Gladbacher Team nach dem Testspiel gegen den FC Groningen. Endstand 2:1.

imago images/Jan Huebner

Mönchengladbach. Am 13. August startet die Fußball-Bundesliga-Saison 2021/2022. In einer Serie stellen wir die 18 Erstligisten vor. Heute: Borussia Mönchengladbach.

Wäre Max Kruse am letzten Spieltag der vergangenen Saison nicht in der 92. Minute das 2:1 für Union Berlin gegen RB Leipzig gelungen, hätte sich Borussia Mönchengladbach für die neue Europa-Conference-League qualifiziert. So aber gab es am