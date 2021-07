Die Mannschaft von Regensburg feiert den Führungstreffer gegen Sandhausen.

Armin Weigel/dpa

Frankfurt am Main. Die Frühphase der 2. Liga hat Überraschungen parat. Der KSC und Regensburg stehen nach zwei Siegen an der Spitze, Aufsteiger Rostock führt Hannover vor. Die Spannung für den weiteren Verlauf des zweiten Spieltages ist garantiert.

Die Außenseiter geben in der Frühphase der neuen Saison in der 2. Fußball-Bundesliga den Ton mit an. Jahn Regensburg, das in der vergangenen Spielzeit gerade so die Klasse gesichert hatte, feierte mit dem 3:0 (1:0) gegen den SV Sandhausen d