Ein Fan von Eintracht Frankfurt sucht auf der spärlich besetzten Tribüne nach seinem Sitzplatz.

Arne Dedert/dpa

Frankfurt am Main. Ein an sich belangloses Testspiel könnte zum Präzedenzfall werden. Wie viele Fans dürfen 2021 noch in die Stadien, welche Rolle spielen Geimpfte und Genesene? Die Politik ist darüber uneinig, die Clubs verlieren nach knapp 17 Pandemie-Monaten allmählich die Geduld.

Die kontroverse Debatte um die Zuschauerzahl bei Eintracht Frankfurt könnte ein Vorgeschmack darauf sein, was dem deutschen Fußball im Corona-Herbst 2021 droht. Stadt gegen Land, Rechtsmittel beim Verwaltungsgericht und die große Frage, wi