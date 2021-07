Das Mannschaftsfoto von Arminia Bielefeld.

imago images/Ulrich Hufnagel

Bielefeld. Am 13. August startet die Fußball-Bundesliga-Saison 2021/2022. In einer Serie stellen wir die 18 Erstligisten vor. Heute: DSC Arminia Bielefeld.

Vom glasklaren Außenseiter zum "normalen" Abstiegskandidaten: In kleinen Schritten arbeitet sich Arminia Bielefeld in der Nahrungskette der Bundesliga aufwärts. Doch so ambitioniert gibt man sich in Ostwestfalen dann doch: Ein drittes Jahr