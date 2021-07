Anton Stach läuft nach dem 0:2 mit gesenktem Kopf über den Platz.

Swen Pförtner/dpa

Yokohama. Die deutschen Fußballer sind in ihrem ersten Vorrundenspiel gegen Brasilien chancenlos. Das Ergebnis täuscht am Ende über den Spielverlauf hinweg. Gegen Saudi-Arabien muss eine klare Steigerung her.

Stürmer Max Kruse saß frustriert auf der Wechselbank und stierte nach dem bitteren Fehlstart der deutschen Olympia-Fußballer mit leerem Blick in den Abendhimmel von Yokohama, seine Teamkollegen trotteten mit hängenden Köpfen in die Stadion-