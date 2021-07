So verfolgen Sie die Spiele von Werder Bremen live im TV

In der neuen Saison 2021/2022 werden mehr Spiele als zuvor im Free-TV übertragen. Unter anderem haben sich SAT.1 und Sport1 wieder Liverechte an der 2. Bundesliga gesichert.

dpa/Christian Charisius

Hamburg. Sky, Sport1, Sat.1 und ARD profitieren von den prominenten Auf- und Absteigern. Auch die Fans dürfen sich über die neue Vielfalt im Free-TV freuen. Ein Überblick.

Am Freitag, 23. Juli, startet die 2. Fußball-Bundesliga in die neue Saison. Neben den beiden prominenten Absteigern Werder Bremen und Schalke 04 bringen auch die Aufsteiger aus dem Osten Dynamo Dresden und Hansa Rostock Glanz in das deutsch