Federer, Woods, Müller und Bolt: Wer in Tokio fehlt

Hat ebenso wie Rafael Nadal seine Teilnahme an den Spielen in Tokio abgesagt: Roger Federer.

Joe Toth/Aeltc Pool/PA Wire/dpa

Shinjuku City. Zwei Tennis-Legenden fallen aus, auch in der Leichtathletik sind in Tokio viele Größen der vergangenen Jahre nicht dabei. Das Fußballturnier ist ohnehin dürftig besetzt - für das deutsche Team gilt das ganz besonders.

Olympische Spiele gelten als das Highlight eines vier Jahre langen Zyklus, auf das in den allermeisten Sportarten eifrig hingearbeitet wird. Dementsprechend tummeln sich zahlreiche Stars bei den Sommerspielen, das wird auch in Tokio 2021 so