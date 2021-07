Häuflein Aufrechter: DFB-Team will in Tokio überraschen

Reist mit 18 Spielern nach Tokio: DFB-Coach Stefan Kuntz.

Ina Fassbender/AFP POOL/dpa

Frankfurt am Main. Die deutschen Fußballer reisen mit einem Mini-Kader zu den Olympischen Spielen. Nur 18 statt der erlaubten 22 Spieler umfasst der Kader. Trainer Kuntz will aus der Not eine Tugend machen und setzt auf eine Trotzreaktion.

Mit einem verschworenen Häuflein von 18 Aufrechten machte sich Stefan Kuntz am Dienstag auf den Weg zur olympischen Medaillen-Mission der deutschen Fußballer in Tokio. Seine gute Laune und Zuversicht wollte sich der U21-Nationaltrainer durc