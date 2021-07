Italiens Fans feiern den EM-Titelsieg in Rom.

Alessandra Tarantino/AP/dpa

London. Italien krönt ein begeisterndes Turnier. Die Azzurri gewinnen das Elfmeterschießen von London gegen England und leiten eine rauschende Party-Nacht ein. Der EM-Pokal fliegt nach Rom.

Um den silbernen EM-Pokal standen schon etliche Bierflaschen herum - viel mehr war auf den Jubelbildern aus der italienischen Europameister-Kabine kaum zu erkennen. Die Azzurri tanzten spät am Sonntagabend in London so ausgelassen, versprit