Das Finale der Fußball-EM findet am 11.07. in London statt.

Imago Images/Aaron Chown

London. Das Ende naht: 30 Tage nach dem Eröffnungsspiel in Rom steht am Sonntag das Finale der Fußball-EM an. Alle wichtigen Infos hier im Überblick.

Italien und England haben es geschafft - beide Nationalmannschaften spielen am Sonntag ab 21.00 Uhr um den EM-Titel. Der Weg ins Endspiel von London war weit.Weiterlesen: Alle Infos zur EM in unserem LiveblogDie deutsche Nationalmannschaft