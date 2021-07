Der Ort des Endspiels: Das Londoner Wembley-Stadion.

Zac Goodwin/PA Wire/dpa

London. 30 Tage nach dem Eröffnungsspiel in Rom endet an diesem Sonntag die Fußball-EM. Im Finale in London treffen Italien und England aufeinander.

Italien und England haben es geschafft - beide Nationalmannschaften spielen an diesem Sonntag ab 21.00 Uhr um den EM-Titel. Der Weg ins Endspiel von London war weit.Die deutsche Nationalmannschaft hatte sich nach einer Niederlage gegen Engl