Spielt eine starke EM: Englands Torhüter Jordan Pickford.

Frank Augstein/AP/dpa

London. England kann sich bei dieser Fußball-EM auf seinen Torhüter Jordan Pickford verlassen. Der Keeper vom FC Everton spielt ein starkes Turnier, anders als viele seiner Vorgänger fällt er bisher nicht durch Patzer auf.

Woran denken Sie als erstes, wenn Ihnen englische Torhüter in den Kopf kommen? An David Seaman mit seinem Pferdeschwanz, wie er bei der Fußball-WM 2002 vom Brasilianer Ronaldinho aus 35 Metern per Freistoß überlupft wurde? An Scott Carson,