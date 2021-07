„Wir sind sehr enttäuscht“, sagt Dänemarks Trainer Kasper Hjulmand nach dem Aus im Halbfinale.

Mike Egerton/PA Wire/dpa

London. So will niemand aus dem Turnier ausscheiden. Dänemark liefert auch in Wembley ein großes Spiel - und verliert durch einen zweifelhaften Elfmeter. Die Stimmung schwankt zwischen Stolz und Enttäuschung.

Mit großer Sonnenbrille im Gesicht stieg Torwart Kasper Schmeichel als Erster aus dem roten Flieger der enttäuschten dänischen EM-Helden. Über einen eilig ausgerollten blauen Teppich ging es direkt in einem bereitstehenden Bus zum Terminal.