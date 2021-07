Ist ein erklärter Freund deftiger Küche: Neu-Bayern-Coach Julian Nagelsmann.

Sven Hoppe/dpa

München. Julian Nagelsmann ist mit seinem Trainingsstart beim FC Bayern „ganz zufrieden“. Noch fehlen die meisten Stars auf dem Rasen, der neue Münchner Coach hat im Kopf aber schon klare Pläne mit ihnen.

Den großen EM-Frust von Robert Lewandowski, Leroy Sané & Co. will Julian Nagelsmann beim FC Bayern nicht mehr groß aufarbeiten.„Wir versuchen, hier erfolgreich zu sein und dann über erfolgreiche Spiele im DFB-Pokal, Supercup und in der