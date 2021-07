Italien bereitet sich in Florenz auf EM-Finale vor

Bereitet sein Team in heimischen Gefilden auf das EM-Finale in Wembley vor: Italien-Coach Roberto Mancini.

Fabio Ferrari/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Coverciano. Italiens Fußball-Nationalmannschaft bereitet sich heute weiter im Trainingszentrum des Verbandes in Florenz auf das EM-Endspiel in London am Sonntag vor.

Die Mannschaft flog noch in der Nacht nach dem 4:2 im Elfmeterschießen im EM-Halbfinale gegen Spanien zurück in die Heimat, wo sie in den kommenden Tagen ihre gewohnten Regenerations- und Trainingsmöglichkeiten nutzen kann.Trotz der Reisest