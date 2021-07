Italien spielt am Sonntag im Finale in Wembley um den EM-Titel.

Laurence Griffiths/Pool Getty/AP/dpa

London. Vor drei Jahren lag Italiens Fußball am Boden, nach der verpassten WM 2018 glaubte niemand mehr an das Team - außer Roberto Mancini. Der Coach erschuf eine Mannschaft, die bei dieser EM eine ganze Nation verzückt. Nun soll am Sonntag auch die finale Krönung folgen.

Inmitten des euphorischen Jubels über das italienische Final-Märchen dachte Roberto Mancini nicht an das bevorstehende große Endspiel, sondern noch einmal zurück.An all die Häme und Kritik, mit der die italienische Fußball-Nationalelf bei s