Glaubt an England und lobt die Italiener: Lothar Matthäus.

Sven Hoppe/dpa

Nyon. Mit den beiden Halbfinal-Spielen Italien gegen Spanien und England gegen Dänemark geht die Fußball-EM in die entscheidende Phase. Lothar Matthäus schätzt die im Turnier verbliebenen Teams ein.

Lothar Matthäus sieht die Engländer als Titelfavorit der Fußball-EM, spricht den Italienern aber das größte Lob aus.„Von den vier Halbfinalisten hat mir Italien bisher am besten gefallen. Sie haben in meinen Augen die beste Mischung an Qual