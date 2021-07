„Wir geben uns nicht damit zufrieden, dass wir im Halbfinale sind“, sagt Englands Nationaltrainer Gareth Southgate.

Burton upon Trent. Noch am Anfang der EM fragten sich viele Engländer: Was lässt Nationalcoach Gareth Southgate nur für einen langweiligen Fußball spielen? Jetzt stehen die Three Lions kurz vor dem Finale.

Es ist nicht lange her, da wurden Gareth Southgate und Englands Fußballer von den eigenen Fans verspottet. Die Three Lions traten im Oktober 2017 zu einem WM-Qualifikationsspiel gegen Slowenien an, ein netter Abend in Wembley und ein locker