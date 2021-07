England bereit - Southgate will ins Finale

„Wir geben uns nicht damit zufrieden, dass wir im Halbfinale sind“, sagt Englands Nationaltrainer Gareth Southgate.

Nick Potts/PA Wire/dpa

Burton upon Trent. Englands Fußball-Nationaltrainer Gareth Southgate sieht die Three Lions nach 55 Jahren ohne großen Titel bereit für den nächsten Schritt.

Das Halbfinale der Europameisterschaft am Mittwoch (21.00 Uhr/ZDF und Magenta TV) gegen Dänemark soll für seine Mannschaft nur ein weiterer Zwischenschritt auf dem Weg zum Titel sein. „Wir hatten in der Vergangenheit bereits so viel Pech un