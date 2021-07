Englands Spieler bejubeln den Erfolg im Viertelfinale.

Lars Baron/Pool Getty/dpa

Roma. Deutschland-Bezwinger England behielt die Nerven. Mit einem am Ende souveränen 4:0 über die Ukraine zogen die Three Lions ins Halbfinale gegen Dänemark ein. Damit ist der Traum vom EM-Endspiel in Wembley nur noch einen Sieg entfernt.

Englands Kapitän Harry Kane führte die Ehrenrunde vor den singenden und jubelnden Fans an, die Ukraine um Trainer Andrej Schewtschenko verabschiedete sich emotional von der EM und ihren Anhängern. Am Ende des einseitigen EM-Viertelfinales g