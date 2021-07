Sancho in Englands EM-Startelf - Ukraine wechselt einmal

Bisher bei der EM nur einmal eingewechselt steht Jadon Sancho nun gegen die Ukraine in der englischen Startelf.

Nick Potts/PA Wire/dpa

Roma. Der Noch-Dortmunder Jadon Sancho steht erstmals bei dieser Fußball-Europameisterschaft in der englischen Startelf.

Nationaltrainer Gareth Southgate berief den 21-Jährigen für das Viertelfinale am Samstag (21.00 Uhr/ARD und Magenta TV) in Rom gegen die Ukraine wie auch Mittelfeldspieler Mason Mount neu in die Anfangsformation. Für Sancho, der vor einem W