Feiert nach dem Kroatien-Sieg nun den Halbfinal-Einzug: Spaniens Unai Simón.

Martin Meissner/AP Pool/dpa/Archivbild

Sankt-Peterburg. Sein zwölftes Länderspiel hat ihn in Spanien zum Fußball-Heiligen gemacht: Unai Simón. Jetzt will er nur noch eines: Diesen Titel.

Unai Simón übte schon mal für den Jubel mit der Europameisterschafts-Trophäe. Hüpfend hielt Spaniens neuer Torwart-Held und Elfmeter-Entschärfer seinen Pokal als „Star of the Match“ in den Händen und reckte die Arme nach oben in der Kabine