Die Ukraine ist der letzte in der EM verbliebene Außenseiter.

Marco Iacobucci/PA Wire/dpa

Bulevardul Basarabia 37-39, Nationalstadion Bukarest 022103, Rumänien. Bei der EM steht der zweite Viertelfinal-Tag an. In Rom trifft Deutschland-Bezwinger England auf die Ukraine. Vorher stehen sich in Baku zwei Überraschungs-Teams gegenüber.

Heute am Abend stehen alle Halbfinalisten fest. Spanien und Italien haben es schon geschafft, in der Runde der besten vier Teams treffen beide in Wembley aufeinander. Wer folgt ihnen?TSCHECHIEN - DÄNEMARK (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV)Die Ts