Trainer Vladimir Petkovic (vorn, M) hofft mit der Schweiz im Viertelfinale gegen Frankreich auf eine weitere EM-Überraschung.

Ohne die deutsche Mannschaft startet die Fußball-EM ins Viertelfinale. In München steht der vermeintliche Fußball-Leckerbissen Belgien gegen Italien an. Davor wollen die Schweizer den nächsten Top-Favoriten stürzen.

Sieben Spiele noch, dann steht der neue Europameister fest. Mit den ersten beiden Partien beginnen heute die Viertelfinals bei der Fußball-EM. In München begegnen sich die Schwergewichte Belgien und Italien. In St. Petersburg will sich Span