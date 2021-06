Liebt den Fußball: Walter Hamilton.

Helmut Kemme

Osnabrück. In St. Mary (Guyana) geboren, in London viele Jahre studiert und gelebt, in Jamaika für die Regierung gearbeitet – und nun seit 1987 in Osnabrück heimisch geworden: Dazu ist Walter Hamilton, 90 Jahre alt, ein großer Fußballfan – und hat eine klare Meinung zum Klassiker zwischen England und Deutschland.

Walter, seit 2019 haben Sie die deutsche Staatsbürgerschaft. Schlägt trotzdem noch das Fußball-Herz für England?No. Den Deutschen wurde 1966 im WM-Finale gegen England in England der Sieg geraubt. Dieses berühmte und verfluchte Wembley-Tor!