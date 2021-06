Englands Topstürmer Harry Kane (M) konnte bei dieser EM noch nicht treffen.

Burton upon Trent. Noch steht kein Treffer auf dem EM-Konto von Englands Stürmerstar Harry Kane. Vor dem K.o.-Klassiker gegen Deutschland sieht sich der Kapitän der Three Lions aber in Bestform. Wird Kane jetzt zünden?

Harry Kane blendet gerade fast alles aus. Der Kapitän der Engländer liest keine Zeitungen und schaut kaum Nachrichten, er hat während der Fußball-EM noch nicht mal Kontakt zu seinem Verein, den Tottenham Hotspur.Der immer noch torlose Stürm