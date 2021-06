Bestens gelaunt zurück im DFB-Training: Thomas Müller (l) - Toni Kroos freut es auch.

Federico Gambarini/dpa

Herzogenaurach. Thomas Müller meldet sich wieder bereit für einen Startelf-Einsatz im EM-Achtelfinale gegen England.

„Es ist nicht so, dass die Kapselverletzung mich behindert. Natürlich spürt man das in der einen oder anderen Situation. Aber ich bin erfahren genug, damit umzugehen“, sagte der 31 Jahre alte Münchner Fußball-Nationalspieler am Samstag im D