Frohe Kunde fürs England-Spiel: In Wembley kann's müllern

Bestens gelaunt zurück im DFB-Training: Thomas Müller (l) - Toni Kroos freut es auch.

Federico Gambarini/dpa

Herzogenaurach. Am 25. Jahrestag des deutschen EM-Halbfinal-Triumphes in Wembley startet Joachim Löw die England-Vorbereitung. Die beste Nachricht aus Franken lautet: Anführer Müller ist fit fürs große Achtelfinale. Ein Abschlusstraining in Londons Fußball-Tempel untersagt die UEFA.

Beim Start der Wembley-Vorbereitung mit dem wieder voll mitmischenden Offensiv-Anführer Thomas Müller suchte Joachim Löw den intensiven Kontakt zu seinen Engländern im EM-Kader. Väterlich legte der Bundestrainer im sonnigen Herzogenaurach d