Rekord-Torjäger Robert Lewandowski (r) trifft zum Bundesliga-Auftakt mit Bayern auf Borussia Mönchengladbach (hier Nico Elvedi).

Peter Kneffel/dpa-Pool/dpa

Frankfurt am Main. Der FC Bayern München tritt zum Saison-Eröffnungsspiel der Fußball-Bundesliga am 13. August bei Borussia Mönchengladbach an.

Dies geht aus dem Spielplan hervor, den die Deutsche Fußball Liga für die Spielzeit 2021/22 veröffentlichte. Der Meister peilt seinen zehnten Titel in Folge an und bestreitet traditionell die erste Partie. Sie findet 33 Tage nach dem EM-Fin