Kroatien feierte nach dem Sieg gegen Schottland Starspieler Luka Modric (r).

Petr David Josek/AP Pool/dpa

Glasgow. Magier, Matchwinner, Maestro: Modric brilliert auch mit 35 Jahren. Der Ex-Weltfußballer führt Kroatien ins Achtelfinale. Drei Jahre nach dem WM-Coup gibt's nun Hoffnung auf ein EM-Märchen.

In der Sonne Istriens dachten Luka Modric und seine Kroaten stolz an einen emotionalen EM-Abend zurück. Was der Achtelfinal-Einzug allen voran für den Weltfußballer von 2018 bedeutete, war bei dessen Gefühlsausbruch nach dem Schlusspfiff be