Thomas Müller (l) versuchte sich mit dem ebenfalls angschlagenen Lukas Klostermann (M.) an einer Laufeinheit.

Federico Gambarini/dpa

München. Deutschland gegen Ungarn, da war doch was? Ein „Wunder von München“ wäre es freilich nicht, wenn das DFB-Team auch ohne Müller ins EM-Achtelfinale stürmt. Auf Goretzka wartet ein schwieriger Job.

Joachim Löw machte sich vom Trainingsplatz extra auf den Weg in den angrenzenden Fitness-Pavillon zu Thomas Müller.Der Bundestrainer wollte am Dienstag in Herzogenaurach von Deutschlands gerade prominentestem Patienten erfahren, wie es um d