Manuel Neuer wird auch gegen Ungarn die Regenbogen-Binde am Arm tragen.

Christian Charisius/dpa

München. Nach dem Wirbel um die Regenbogen-Armbinde von DFB-Kapitän Manuel Neuer rückt nun eine mögliche Illuminierung der Münchner EM-Arena in den Mittelpunkt der Diskussion.

Manuel Neuer wird die Fußball-Nationalmannschaft auch gegen Ungarn mit der symbolträchtigen Regenbogen-Binde am Arm als Kapitän auf den Platz führen. Das bestätigte der Deutsche Fußball-Bund vor dem letzten EM-Gruppenspiel am Mittwoch in Mü