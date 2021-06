Perus Andre Carrillo (l) und Kolumbiens Davinson Sanchez kämpfen um den Ball.

Eraldo Peres/AP/dpa

Goiânia. Peru hat Kolumbien in seiner zweiten Partie bei der Copa América mit 2:1 besiegt.

In der 16. Minute traf Sergio Peña am Sonntag für das peruanische Team im Olympiastadion Pedro Ludovico Teixeira in Goiânia nach einem Pfostenschuss aus kurzer Distanz. Miguel Borja glich in der 53. Minute per Elfmeter für Kolumbien aus. Na