Für die Finnen ist von Platz eins bis vier vor ddem letzten Gruppenspiel noch alles möglich.

Anton Vaganov/Reuters Pool/AP/dpa

Nyon. Die Österreicher um Topspieler David Alaba wollen bei der Fußball-EM am Montag Geschichte schreiben. Nordmazedoniens Altstar hat seinen letzten großen Auftritt, Belgien setzt auf seine namhaften Rückkehrer. Die punktlosen Dänen wollen noch ins Achtelfinale.

In drei von vier Spielen geht es bei der Fußball-EM am Montag noch ums Weiterkommen. Die Ukraine und Österreich kämpfen im direkten Duell um Platz zwei in der Gruppe C, im Parallelspiel verabschiedet sich Nordmazedoniens Altstar Goran Pande