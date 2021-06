Schwitzen in Budapest: Ungarn überracht den Weltmeister

Brachte die französischen Spieler teilweise zur Verzweiflung: Peter Gulacsi.

Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Puskas Arena Budapest. Antoine Griezmann ist nach dem Remis von Weltmeister Frankreich in Budapest einfach fertig. Die Ungarn dagegen sind stolz auf sich - und ihren gigantischen Torwart.

Die Hitze wird in Budapest zum heißen Thema. Weltmeister Frankreich hadert nach dem 1:1 (0:1) im zweiten EM-Gruppenspiel gegen Co-Gastgeber Ungarn aber nicht nur mit den Temperaturen in der Puskas Arena. Ein Rückblick in vier Saunagängen.SA