Die Franzosen um Paul Pogba (l) wollen auch gegen Ungarn gewinnen.

Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin. Die DFB-Auswahl will im Duell mit Titelverteidiger Portugal die Auftakt-Niederlage gegen Frankreich ausbügeln. Der Weltmeister kann mit einem Sieg gegen Ungarn das Ticket für das Achtelfinale buchen.

Weltmeister Frankreich eröffnet an diesem Samstag in Budapest gegen Ungarn den neunten EM-Tag. Danach will die deutsche Mannschaft den ersten Sieg bei der Endrunde landen. Das gleiche Ziel verfolgen der dreimalige Europameister Spanien und