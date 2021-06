Wende oder Zittern? Löw will Ronaldo nochmal leiden sehen

Bundestrainer Joachim Löw (2.v.r.) machte das DFB-Team heiß auf das zweite EM-Spiel.

Federico Gambarini/dpa

München. Wie bei der WM 2018 geht die Nationalmannschaft bei der EM mit der Hypothek einer Auftaktniederlage in das zweite Turnierspiel. Gegen Portugal fordert Bundestrainer Löw mehr Durchschlagskraft im Offensivspiel.

Jetzt muss geliefert werden. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat sich durch die 0:1-Auftaktniederlage bei der Europameisterschaft gegen Frankreich selbst in Zugzwang gebracht.Gegen Portugal will Bundestrainer Joachim Löw an diesem S