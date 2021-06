Bundestrainer Joachim Löw sprach im Abschlusstraining etwas länger zur Mannschaft.

Herzogenaurach. Deutschland sucht den Super-Stürmer. Portugal hat ihn in Ronaldo. Nach dem EM-Fehlstart muss vorne die Null weg. Löw plant keinen radikalen System- und Personalwechsel. Ändern soll sich die Offensivtaktik.

„Durchziehen!“ Mit der nächsten unmissverständlichen Ansage an das noch torloses EM-Ensemble hat Joachim Löw gleich nach der Ankunft in München seine Forderungen für den heißen Kampf gegen Cristiano Ronaldo und Co. klar gemacht.Mit unbestec