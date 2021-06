Die Krisen in der Schneise: DFB und DOSB auf Personalsuche

Nach den Turbulenzen um die Ethikkommission werden die Rufe nach einem vorgezogenen DFB-Bundestag immer lauter.

Frank Rumpenhorst/dpa/Frank Rumenhorst/dpa

Frankfurt am Main. Der DFB steckt tief in der Krise, auch der DOSB braucht eine neue Führungsriege. Die beiden mächtigen beiden Sportverbände sind auf der Suche nach Lösungen, die intern kaum gefunden werden können. Der Ruf nach Frauen an der Spitze wird immer lauter.

Abseits der gepflasterten Straße führen mehrere Trampelpfade vom Hintereingang des Deutschen Fußball-Bundes zur Kantine des Deutschen Olympischen Sportbundes.Vor Corona herrschte zwischen den Mitarbeitern in der im Stadtwald versteckten Fra