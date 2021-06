Untröstlich: Mats Hummels traf gegen Frankreich ins eigene Tor.

Matthias Hangst/Getty Pool/AP/dpa

München. Natürlich hat sich Mats Hummels sein Pflichtspiel-Comeback ganz anders vorgestellt. Nach Eigentor und Auftakt-K.o. leidet der DFB-Rückkehrer - das Malheur muss nun ganz schnell aus dem Kopf.

Dieses historische Eigentor nagt kräftig an der Seele. In der Nacht nach dem spielentscheidenden Treffer ins eigene Netz offenbarte der meist so cool wirkende Mats Hummels seine Gefühle.Die ermutigenden Worte des Bundestrainers, seiner Nati