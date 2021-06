Wurde nach eine vergebenen Großchance gegen Spanien im Internet beleidigt: Schwedens Marcus Berg.

Cezaro De Luca/dpa

Sevilla. Keine Geschichten über Freude in der Kabine und beim Frühstück. Sondern darüber, was sich in sozialen Netzwerken abspielt. Diesmal trifft es Marcus Berg aus der schwedischen Nationalmannschaft.

Anfeindungen und Hasskommentare gegen ihren ehemaligen HSV-Profi Marcus Berg haben die Freude von Schwedens Fußball-Nationalspielern über den Punktgewinn gegen Titelmitfavorit Spanien getrübt.Statt über Jubel und Freude zu berichten, saßen