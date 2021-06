Österreich will mehr - Arnautovic weist Vorwürfe zurück

Auftaktsieg gelungen: Österreich-Torschütze Marko Arnautovic (r) wird von David Alba auf besondere Art beglückwunscht.

Robert Ghement/POOL EPA/AP/dpa

Arena Națională. Österreich startet erstmals mit einem Sieg in eine EM - und will mehr. Die Auswahl um David Alaba ist mit viel Bundesliga-Erfahrung gut besetzt. Am Montag überlagert ein heikles Thema den Sieg.

Marko Arnautovic hatte Redebedarf, und das Thema hätte kaum heikler sein können. „Ich bin kein Rassist und werde niemals einer sein“, sagte der 32-Jährige in Seefeld, als es eigentlich um den historischen Sieg der Österreicher vom Vorabend