Marko Arnautovic (r) von Österreich bejubelt seinen Treffer zum 3:1 mit David Alaba (l) und weiteren Teamkollegen.

Robert Ghement/POOL EPA/AP/dpa

Arena Națională. Österreich hat erstmals bei einer EM gewonnen. Dabei agiert David Alaba in ungewohnter Rolle - und muss sich am Abend in Bukarest beeilen.

Das historische Ausmaß des Erfolgs von Bukarest brachte David Alaba ein wenig in Zeitnot. „Ich muss noch duschen“, sagte der gut gelaunte Abwehrchef der Österreicher, als die Pressekonferenz nach dem 3:1 (1:1) gegen EM-Neuling Nordmazedonie