Sjoeke Nüsken musste mit den DFB-Frauen eine knappe Niederlage in Frankreich hinnehmen.

Jean-Francois Badias/AP/dpa

Strasbourg. Auf dem Weg zur Europameisterschaft 2022 gibt es für Frauenfußball-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg mit dem Spiel gegen Frankreich viele Erkenntnisse. Ihr junges Team ist trotz der Niederlage auf dem richtigen Weg.

Die Spielerinnen auf dem Platz gingen ebenso viele Wege wie die Bundestrainerin an der Seitenlinie in ihrer Coachingzone.Martina Voss-Tecklenburg gab der deutschen Frauenfußball-Nationalmannschaft beim Länderspiel in Frankreich lautstark An