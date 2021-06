Geht mit Portugal auf Kurs Titelverteidigung: Cristiano Ronaldo.

Nyon. Die üblichen Verdächtigen - oder gibt es wieder eine Überraschung wie 2018 WM-Finalist Kroatien? Vor der EM gilt Weltmeister Frankreich als Maßstab.

Italien macht am Freitag (21.00 Uhr) in Rom den Anfang, das Ziel ist für alle Favoriten dasselbe: Wembley, Finale, 11. Juli. Wer ist schon bereit? Was macht den Topteams noch Sorgen? Und wo steht eigentlich die deutsche Nationalmannschaft?