Niklas Süle (TSG 1899 Hoffenheim) wird im Jahr 2014 im Vereinsheim von seinem ehemaligen Verein Rot-Weiss Walldorf und seiner Heimatstadt geehrt und trägt sich ins Goldene Buch der Stadt ein. Foto: imago/Schüler

imago sportfotodienst

Osnabrück. Nur Mats Hummels und Manuel Neuer haben direkt im Leistungszentrum eines großen Clubs begonnen. Alle anderen haben das Fußballspielen an der Basis gelernt. Auf Bolzplätzen und in kleinen Vereinen auf dem Dorf. Oder in Käfigen und auf Bezirkssportanlagen großer Städte. Dort, wo in diesen Tagen die Kinder und Jugendlichen nach Corona voller Energie zurück auf die Plätze strömen. Zwei Dutzend von ihnen werden in 15 bis 20 Jahren selbst für Deutschland zu einem großen Turnier fahren.

„Er war ein Ausnahmetalent“, erinnert sich Alfred Greiner, Fußball-Abteilungsleiter des TSV Pähl, an den jungen Thomas Müller. „Er hat eine Saison in der Jugend gehabt, da hat er, wenn ich mich richtig entsinne, 120 Tore erzielt – in vielle