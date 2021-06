Mit 364 Tagen Verspätung beginnt am Freitag die von der Corona-Krise massiv beeinflusste Fußball-EM in elf Städten.

Nyon. Mit einem Jahr Verspätung beginnt am Freitag die Fußball-EM. Sport und Politik erhoffen sich ein positives Signal in der Corona-Krise. Die deutsche Nationalmannschaft will weit kommen.

Auf nach Wembley! Mit 364 Tagen Verspätung beginnt am Freitag die von der Corona-Krise massiv beeinflusste Fußball-EM in elf Städten.Angesichts schwankender Inzidenzen bleibt das paneuropäische Turnier ein Wagnis - insbesondere für die Fans