Nach dem erfolgreichen Test gegen Lettland fängt die Arbeit mit dem Team für Bundestrainer Joachim Löw erst richtig an.

Düsseldorf. Der hohe Sieg gegen Lettland gibt Sicherheit und Vertrauen. Vieles hat gestimmt im deutschen EM-Team, urteilt der Bundestrainer. Doch noch fehlt die Feinabstimmung.

Fragen an Bundestrainer Joachim Löw in der Online-Pressekonferenz nach dem 7:1 der Fußball-Nationalmannschaft im EM-Testspiel in Düsseldorf gegen Lettland.Wie fällt Ihr Fazit aus eine Woche vor dem EM-Start?Joachim Löw: Gut war zu sehen, da