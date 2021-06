Joachim Löw sah Licht und Schatten.

Federico Gambarini/dpa

Innsbruck. Wieder viele Torchancen nicht genutzt, wieder einen Vorsprung nicht gehalten. Dennoch sieht Bundestrainer Löw beim Test gegen Dänemark auch einige Verbesserungen.

Fragen an Bundestrainer Joachim Löw in der Online-Pressekonferenz nach dem 1:1 der Fußball-Nationalmannschaft im EM-Testspiel in Innsbruck gegen Dänemark.Wie fällt Ihr Fazit des Spiels aus?Joachim Löw: Es gab Licht und Schatten. Es war mir