Warten auf EM-Schub: Löw will an „Schrauben drehen“

Der deutsche Kicker Thomas Müller (2.v.l.) kämpft mit Christian Eriksen (2.v.r.) von Dänemark um den Ball.

Christian Charisius/dpa

Seefeld in Tirol. Als EM-Mutmacher taugt das 1:1 gegen Dänemark nur bedingt. Vorne hakt es an der Effizienz, hinten steht zu selten die Null. Joachim Löw ist froh, dass nun wichtige Spieler in Seefeld dazustoßen.

Nach der kurzen Busfahrt aus dem Inntal hoch aufs Seefelder Plateau waren Joachim Löw und seine EM-Spieler nur wenige Minuten nach Mitternacht wieder im Teamhotel. Richtig zufrieden konnte dort nach dem 1:1 (0:0) gegen Dänemark im Innsbruck